SuperEnalotto a Messina centrato un 5 da oltre 31mila euro | ride anche Taormina con un 10elotto da 250mila euro

Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di giovedì 31 luglio, come riporta Agipronews, centrato a Messina un “5” da 31.692,67 euro presso la Rivendita Tabacchi N° 243 in via Olimpia, 15.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: euro - centrato - superenalotto - messina

