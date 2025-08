Supera una barriera per fare le foto alle tartarughe marine | bufera social per il gesto di una turista alle Hawaii – Video

Bufera social per il gesto di una donna, probabilmente una turista, che, alle Hawaii avrebbe saltato una barriera per scattare delle foto vicino ad alcune tartarughe marine in via di estinzione. La clip, pubblicata dalla tiktoker @a.liyahlally, fa vedere la donna che cammina tra le tartarughe nonostante le proteste dei passanti. Dalla clip non si vedono i cartelli che segnalano il divieto di transito, ma la tiktoker assicura che c’erano delle barriere. Secondo le linee guida delle Hawaii le persone dovrebbero stare ad almeno 3 metri di distanza dalle tartarughe mentre riposano. Senza dimenticare il rischio di toccare qualche nido. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

