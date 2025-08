Sulemana | Amo il dribbling e la fantasia Ma sono qui per imparare

LA PRESENTAZIONE. Kamaldeen Sulemana: «Il mio modello è Ronaldinho. Nell’Atalanta tanti attaccanti di personalità che mi possono far crescere». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sulemana: «Amo il dribbling e la fantasia. Ma sono qui per imparare»

In questa notizia si parla di: sulemana - dribbling - fantasia - sono

Kamaldeen Sulemana: chi è il nuovo acquisto dell’Atalanta da 17 milioni. A Bergamo arriva il giocatore più veloce del Mondiale, il Re dei dribbling - Tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo arrivo in casa Atalanta, con l’acquisto di Kamaldeen Sulemana dal Southampton La prima pedina per la nuova Atalanta di Ivan Juric ha un nome e un cognome: Kamaldeen Sulemana.

Dribbling e imprevedibilità sulla fascia mancina: Sulemana (e non solo) per dare fantasia e freschezza - L’acquisto di Kamaldeen Sulemana da parte dell’Atalanta sembra il primo tassello di una strategia che punta ad aggiungere quei dribbling, quel quid di fantasia e di freschezza che nella scorsa stagione ha spesso ‘inceppato’ la squadra, specialmente contro le piccole.

Sulemana: «Amo il dribbling e la fantasia. Ma sono qui per imparare»; Dribbling e imprevedibilità sulla fascia mancina: Sulemana (e non solo) per dare fantasia e freschezza; Atalanta: Lookman verso l’addio? Maldini, Samardzic e Sulemana pronti a emergere.

Sulemana ha tutte le caratteristiche di Lookman tra dribbling, cambio passo e istinto del gol - Sulemana ha tutte le caratteristiche di Lookman tra dribbling, cambio passo e istinto del gol ... Si legge su calciomercato.com

Atalanta, ecco Kamaldeen Sulemana: “La mentalità di Juric mi ha colpito, mi può insegnare tanto” - L'esterno ghanese è stato il primo rinforzo estivo della Dea e conosce il tecnico dalla scorsa stagione al Southampton: "Quando ho saputo dell'Atalanta non ho avuto dubbi. Secondo bergamonews.it