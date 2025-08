Sul payback per i dispositivi farmaceutici, il meccanismo che impone alle aziende che riforniscono le Regioni di concorrere al ripiano dei deficit sanitari, il governo continua la sua opera di ristrutturazione, al fine di sterilizzare le possibili multe da decine di milioni che pendono sulle imprese e salvare un intero comparto industriale, per giunta strategico per la sanitĂ nazionale. Il decreto Economia, approvato dal Senato, ora atteso alla Camera e a sua volta licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso giugno, porta in dote la possibilitĂ , per le aziende fornitrici, di chiudere il contenzioso con le Regioni ed estinguere i loro debiti pagando solo il 25% degli importi inizialmente richiesti (per il periodo 2015-2018). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sul payback il governo prova a chiudere la partita e salvare le imprese