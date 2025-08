L’ Enjoy Stelvio Valtellina esplora la salita in notturna. Prosegue senza soste il ricco calendario della Enjoy Stelvio Valtellina, la manifestazione gratuita e non competitiva che prevede la chiusura al traffico motorizzato, nel corso della stagione estiva, di alcuni dei passi valtellinesi: lo Stelvio, il Mortirolo e il Gavia dove negli anni sono state scritte pagine di storia del ciclicmo. Ma anche di altre salite, alcune giĂ battute in occasione di alcune kermesse e altre inedite e pronte a svelarsi agli appassionati. L’Enjoy Stelvio Valtellina è una kermesse affermata e che ogni anno convoglia in provincia di Sondrio migliaia di appassionati, pronti a salire in bici ma anche a piedi sui passi aperti per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sui passi anche di notte. La passione non ha orari