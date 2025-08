Successo in ritiro Napoli da record | la notizia fa felici i tifosi!

Non solo i giocatori, ma anche i tifosi partenopei protagonisti di questo ritiro estivo pieno di emozioni e record: il dato è impressionante Il Napoli continua il suo percorso di preparazione per la prossima stagione. Gli azzurri, al terzo giorno del ritiro estivo a Castel di Sangro, lavorano e pensano alle successive amichevoli in programma: il 3 agosto sfideranno Brest, per poi passare ai match con il Girona del 9 agosto e del 14 contro l’Olympiakos. In mezzo i due “derby” contro la Casertana il 4 agosto e il Sorrento del 10 agosto. Le prime amichevoli, quelle di Dimaro, hanno già dato le prime risposte, con una sconfitta e un successo, rispettivamente con Arezzo e Catanzaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Successo in ritiro, Napoli da record: la notizia fa felici i tifosi!

Napoli, record di tifosi in ritiro: in 15 mila con gli azzurri, Osimhen al Galatasaray

Il Napoli in ritiro a Castel di Sangro, la diretta: oggi i 99 anni della società - Il terzo giorni di ritiro a Castel di Sangro coincide con i 99 anni di storia del Calcio Napoli. Secondo ilmattino.it