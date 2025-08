Subversion | Anche Michael Peña nel film Amazon

Michael Peña si è aggiunto al cast in costruzione di Subversion, il thriller d’azione prodotto da Amazon MGM Studios. La notizia è stata svelata questo pomeriggio da Deadline, mentre nessun dettaglio sul ruolo assegnato a Peña è stata rivelata. Gli altri attori fino ad oggi confermati nel cast sono Chris Hemsworth e Lily James. Tra i film più famosi a cui l’attore ha preso parte citiamo “ A Million Miles Away “, “ End of Watch “, “ American Hustle ” e “ The Martian “. Tra le altre cose, Michael Peña è uno dei membri del cast fisso della saga Ant-Man nell’MCU. Secondo le prime indiscrezioni la trama di Subversion seguirà un comandante navale un tempo promettente (Chris Hemsworth) che viene ricattato da un’organizzazione simile a un cartello e costretto a pilotare un pericoloso sottomarino che trasporta carichi illegali in acque internazionali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Subversion | Anche Michael Peña nel film Amazon

