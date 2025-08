Su che canale vedere in tv Italia-Slovenia semifinale Nations League volley 2025 | orario esatto e streaming

L’Italia affronterĂ la Slovenia nella semifinale della Nations League 2025 di volley maschile: dopo aver infilato dieci vittorie su dodici incontri disputati nella fase a gironi e dopo aver regolato Cuba per 3-1 nei quarti di finale, gli azzurri sono attesi da una nuova sfida da dentro o fuori contro i sempre temibili balcanici, capaci di inventarsi l’impresa sulla Francia nel turno precedente. L’appuntamento è per sabato 2 agosto alle ore 09.00 italiane, a precedere l’altra semifinale tra Brasile e Polonia (ore 13.00). I Campioni del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario in forma smagliante e giĂ capace di fare lo sgambetto ai Campioni Olimpici e detentori del trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Italia-Slovenia, semifinale Nations League volley 2025: orario esatto e streaming

