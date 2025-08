Stress test BCE 2025 BPS annuncia di aver superato positivamente la prova

Banca Popolare di Sondrio annuncia di aver superato positivamente lo stress test 2025 condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE), volto a verificare la capacità delle banche europee di resistere a scenari economici particolarmente avversi. Il gruppo valtellinese ha preso parte all’esercizio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Stress test 2025: banche europee solide anche in recessione. Le italiane fanno il pieno di capitale. Ecco cosa ha deciso la Bce - Francoforte ha testato 96 banche in uno scenario di crisi: il sistema regge, con una riduzione del capitale contenuta. Lo riporta msn.com

Stress test, ecco perché le banche italiane battono quelle francesi, spagnole e tedesche - È in questi numeri la testimonianza del rafforzamento realizzato dalle sei banche italiane coinvolte ne ... Da ilsole24ore.com