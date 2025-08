Stramaccioni eroe salva due ragazze | Rischiavano di annegare Ho aiutato il bagnino

Andrea Stramaccioni versione baywatch. Anzi, ‘bagnino di salvataggio onorario’ (foto). L’ex allenatore dell’Inter, oggi commentatore tv, ha salvato due ragazze di Bolzano di 17 e 19 anni che rischiavano di annegare in Puglia, dove Stramaccioni sta trascorrendo le vacanze. È successo lunedì. A raccontare l’episodio alla Gazzetta dello Sport è stato lo stesso Stramaccioni: "Ero sotto l’ombrellone assieme a mia moglie e ai miei figli. A un certo le persone hanno iniziato ad accalcarsi lungo la riva. Uno dei bagnini era dentro l’acqua, e fischiava per attirare l’attenzione. C’erano due ragazze che urlavano, così mi sono alzato e mi sono lanciato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stramaccioni eroe, salva due ragazze: "Rischiavano di annegare. Ho aiutato il bagnino"

