Strage in Montana 45enne apre il fuoco in un bar e uccide quattro persone

Sono almeno quattro le persone uccise in una sparatoria avvenuta in un bar di Anaconda, Montana, nel nord degli Stati Uniti. Lo hanno dichiarato le autorit√† locali. Un uomo di 45 anni, Michael Brown, armato di fucile, con una banda arancione in testa, √® in fuga. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Strage in Montana, 45enne apre il fuoco in un bar e uccide quattro persone

