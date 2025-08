Strage alla stazione di Bologna alle Officina Manutenzione Locomotive la commemorazione

Si è svolta venerdì mattina (1 agosto), negli spazi interni delle “Officina Manutenzione Locomotive" di via Tripoli, la cerimonia commemorativa per ricordare il 45° anniversario della strage della Stazione di Bologna Centrale e dei treni "Italicus" e "904". Sabato è prevista la partecipazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Addio a Romy Grieco. Pioniera delle giornaliste. In prima linea in stazione nel giorno della Strage - E’ stata una delle prime giornaliste del Resto del Carlino. "E’ giusto che ci sia spazio anche per le donne", puntualizzava ogni volta con tono scherzoso.

La strage alla stazione di Bologna 45 anni fa, cerimonia di commemorazione a Palermo - Il 2 agosto 2025, alle ore 10:15, in occasione del 45° anniversario della strage alla stazione di Bologna, si terrà una cerimonia di commemorazione a Palermo, in via Antonino di Paola.

Strade chiuse e divieti di sosta del 2 agosto per il corteo della strage in stazione a Bologna - Bologna, 31 luglio 2025 – Strade chiuse e divieti di circolazione per sabato 2 agosto quando si svolgerà la commemorazione del quarantacinquesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna.

Strage alla stazione di Bologna, alle "Officina Manutenzione Locomotive" la commemorazione; Le foto inedite della strage di Bologna in mostra

Anche Rimini ricorda le vittime della strage di Bologna a 45 anni dalla tragedia - Si è svolta questa mattina, negli spazi interni delle “Officina Manutenzione Locomotive" di via Tripoli, la sentita cerimonia commemorativa per ricordare il 45° anniversario della strage della Stazion ... Segnala altarimini.it

2 agosto, i ritratti delle vittime esposti in stazione - In occasione delle commemorazioni della Strage del 2 agosto, nella stazione sotterranea dell'Alta velocità di Bologna è stata allestita una mostra degli allievi dell'Accademia di belle arti cittadina ... Si legge su rainews.it