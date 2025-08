Storia e storici protagonisti in città Omaggio a Gaber per il debutto

EMPOLI La città si popolerà di tanti eventi, incontri, dialoghi, musica con al centro una domanda: Ma la storia può essere contemporanea? Ecco la prima edizione di una grande manifestazione storica per la città di Empoli. Contè.sto e Fuoricontè.sto sono pronti. In questi mesi il programma è stato affinato, arricchito e la città è pronta ad accogliere i visitatori e gli appassionati di storia da tutta Italia. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. È stata creata una sezione apposita per permettere ai partecipanti di vivere il festival in tranquillità , mettendo a disposizione tutte le informazioni utili sulle strutture ricettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storia e storici protagonisti in città . Omaggio a Gaber per il debutto

In questa notizia si parla di: città - storia - storici - protagonisti

Storia di Terni: “Restyling e visite guidate alla scoperta dell’Anfiteatro. Riavviciniamo la città al monumento" - Un simbolo della città di Terni sta per essere riconsegnato alla comunità . Giovedì 15 maggio (ore 10.

La città delle donne, un itinerario alla scoperta di personaggi e luoghi che hanno fatto la storia della città - Un viaggio nella storia di Pordenone attraverso le vite di nobildonne, operaie, musiciste, streghe, partigiane, naturaliste.

Bari protagonista di 'Storia delle nostre città ', in onda su Rai Storia - Città di mare e di fede, approdo, porto, luogo di commercio e incontro di culture: è Bari la protagonista di 'Storia delle nostre città ', in onda lunedì 12 maggio alle 22.

Il Medioevo, storia e sviluppo del territorio Nel castello di Melfi l'inaugurazione del progetto Fantastico Medioevo. Si parte dal luogo in cui Federico... Vai su Facebook

Storia e storici protagonisti in città . Omaggio a Gaber per il debutto; TERREMOTI A ROMA | È online la story maps che ripercorre due millenni di storia e leggende sulla sismicità della Capitale; Al via le riprese de I segreti di Milano, per la serie di docufilm che racconterà la storia e l'arte delle città .