Stordito con gli ansiolitici poi fatto a pezzi con un’ascia La mamma di Venier | Il mio è un atto mostruoso

Gemona (Udine), 1 agosto 2025 – “Ho fatto una cosa mostruosa e innaturale”. Lorena Venier, 61 anni, ha confessato al pm Giovanni Milillo di avere ucciso il figlio Alessandro, 35, la sera del 25 luglio. L’ infermiera – che era apprezzata per il suo lavoro al Distretto sanitario di Gemona, dove si è recata regolarmente anche a delitto giĂ avvenuto – ne ha poi segato in tre pezzi il corpo con un’ascia, nascondendolo per cinque giorni nella rimessa della villetta in cui la famiglia abitava in via dei Lotti. Il corpo era ricoperto di calce viva: la Procura sta tracciando l’acquisto su Amazon. Se comprata nei giorni precedenti al delitto porterebbe ad aggiungere alle accuse di omicidio e occultamento di cadavere l’aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stordito con gli ansiolitici, poi fatto a pezzi con un’ascia. La mamma di Venier: “Il mio è un atto mostruoso”

