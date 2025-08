Stop alle auto nel parco di Monza | chiude per un mese viale Cavriga

Mancano poche ore alla chiusura estiva di viale Cavriga, nel parco di Monza. Anche quest'estate a partire dalle ore 19.30 di venerdì 1 agosto il viale che taglia il polmone verde monzese sarĂ off limit alle auto e ai veicoli a motore. La chiusura durerĂ un mese e sarĂ in vigore fino alle 7 di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Viale Vittoria, auto ribaltata e traffico bloccato - Spettacolare incidente in viale Vittoria, poco prima delle 9. Per cause ancora in corso d'accertamento, tre auto sono venute a contatto, una si è ribaltata rimanendo sulla carreggiata e bloccando il traffico.

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - ANCONA - In sella al proprio scooter viene travolta da una Lancia Y e finisce sull'asfalto. Incidente stradale questa sera, intorno alle 21, lungo il viale della Vittoria.

Milano, schianto in viale Monza: un'auto si ribalta all'incrocio, 7 feriti tra cui due bambini di 4 e 9 anni - Milano, 8 maggio 2025 – Schianto all'incrocio fra via Sant'Erlembardo e viale Monza questo pomeriggio intorno alle 18 e 30.

Un 30enne è stato travolto nei pressi del parco di Pioltello: è stato soccorso e trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Paura al Parco di Monza, incidente tra due auto: 3 in ospedale - Ieri pomeriggio, intorno alle 16 e un quarto, un incidente ha rotto la quiete del parco lungo il viale che taglia in due il polmone verde monzese.

Monza, torna l'estate "car-free" al Parco: chiude Viale Cavriga - Monza – Anche quest'anno, l'estate monzese si tinge di verde e silenzio: Viale Cavriga sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 19:30 di venerdì 1 agosto, fino alle ore 7 del 1° settembre 2025.