Stop al progetto Fili-Cadorna Il Comune | no agli edifici privati La Regione ferma l’Accordo

Il Comitato regionale ha detto "no" e l’ Accordo di programma sul progetto di rigenerazione urbana “Fili-Cardona“ è stato archiviato. O meglio, sarà riveduto e corretto, stralciando la parte che prevedeva l’edificazione di edifici privati destinati principalmente a funzioni residenziali, commerciali, ricettive e direzionali. La decisione è stata presa ieri pomeriggio durante una riunione del Comitato lombardo convocata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. A quanto si apprende, è stato il Comune, che un anno fa aveva aderito all’Accordo di programma, a chiedere a Palazzo Lombardia di fermare tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stop al progetto Fili-Cadorna. Il Comune: no agli edifici privati. La Regione ferma l’Accordo

