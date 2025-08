Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga), sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ha emesso una sentenza di grande rilevanza respingendo l’appello presentato dal Comune di Agrigento. La decisione conferma la piena legittimitĂ del “permesso di costruire convenzionato”, uno strumento urbanistico pensato per superare i ritardi e l’inerzia burocratica che spesso derivano dalla mancata adozione di piani attuativi da parte delle amministrazioni locali. Il caso: un permesso negato. Al centro della controversia c’era la richiesta di un cittadino di ottenere un’autorizzazione per costruire una media struttura di vendita ad Agrigento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Stop ai piani “fantasma”: la sentenza del Cga che cambia l’urbanistica siciliana