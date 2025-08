Stivali in piena estate? Ecco come abbinarli senza scadere nel kitch

C ’è poco da fare: il trend western ha conquistato anche l’Estate 2025. Tra sfilate, concerti e TikTok, gli stivali texani si sono ritagliati un posto nel guardaroba caldo, ma portarli nella vita reale – quando il piede chiede solo sandali e ciabattine – è un’altra storia. Stivali texani: cinque modi ricercati per abbinarli X Eppure, se la voglia di sperimentare vince sul termometro, il risultato può essere sorprendente. A patto che siano in vera pelle, ben costruiti, rigidi e con un minimo di struttura. Qualsiasi compromesso cheap, e l’effetto rodeo si trasforma in rovina. Come abbinare gli stivali texani in estate: 3 look impeccabili che li rendono eleganti (o quasi). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Stivali in piena estate? Ecco come abbinarli senza scadere nel kitch

