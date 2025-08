Stipendi | buste paga in crescita ma -9% rispetto al 2021

Nonostante dall’ultima analisi svolta dall’Istat sia emerso una crescita degli stipendi degli italiani, rimangono comunque inferiori del 9% rispetto a quelli del 2021. Nel mese di giugno si registra un aumento del 0,5% rispetto a maggio e del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2024. L’aumento annuo varia a seconda del settore: +2,3% per i . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

