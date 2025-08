Steven Knight showrunner di Peaky Blinders scriverà il prossimo James Bond

Il creatore di “Peaky Blinders”, Steven Knight, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del prossimo film di James Bond di Denis Villeneuve per Amazon MGM. Knight è noto soprattutto per essere il creatore, produttore esecutivo e sceneggiatore della serie gangster di successo “ Peaky Blinders “, vincitrice di un BAFTA, con Cillian Murphy. Il curriculum televisivo dello sceneggiatore, produttore e regista britannico include anche serie di successo come “See”, “SAS Rogue Heroes”, “A Thousand Blows”, “This Town”, “The Veil” e “All the Light We Cannot See”. Il primo film prodotto da Knight, “Piccoli affari sporchi”, diretto da Stephen Frears, ha vinto quattro BIFA e ha ottenuto una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

