Cambio di penna e regia per il 26mo capitolo dell’agente segreto più famoso del cinema: sarà Steven Knight, creatore della celebre serie ‘ Peaky Blinders ’, a firmare la sceneggiatura del nuovo film di James Bond. Ma cosa sappiamo della prossima avventura di 007? Un nuovo capitolo per Bond. Alla regia, come annunciato a giugno, ci sarà Denis Villeneuve, che ha firmato progetti come ‘Dune’ e ‘Arrival’. Knight, autore anche di Locke, Taboo e della recente serie ‘ A Thousand Blows ’, è attualmente impegnato nella produzione del film ‘The Immortal Man’, spin-off di Peaky Blinders, di cui è anche sceneggiatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders’ scriverà il prossimo film di James Bond