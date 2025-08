Stellantis | vendite luglio -12% quota cala al 26% Nei 7 mesi -11,7%

Milano, 1 ago. (askanews) – Stellantis chiude il mese di luglio con immatricolazioni in calo del -12,1% a 35.038 veicoli, pari a una quota del 26% (-2,1pp). Lo si apprende da un’elaborazione Stellantis su dati Dataforce. Nei primi 7 mesi le immatricolazioni sono diminuite dell’11,7% a 281.454 veicoli, pari a una quota del 28,9% (-2,6pp). Il mercato è in calo del 5,11% a luglio e del 3,75% nei primi sette mesi. Fra i brand Stellantis, a luglio in crescita Fiat (+8,1% a 11.061), CitroenDs (+2,3% a 4.100), Alfa Romeo (+13,7% a 1.953 auto) e Maserati (+13% a 182). In calo Jeep (-13,8% a 4.938), Peugeot (-24,2% a 4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

