Stellantis crolla in Italia | -12% di immatricolazioni a luglio BYD sorpassa Alfa Romeo

Oltre il 12 per cento in meno di auto immatricolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e un marchio storico che affoga, superato anche dalla cinese BYD. Luglio è stato un altro mese difficile per Stellantis nel mercato dell'auto in Italia. Il gruppo franco-italiano ha registrato 30.797 nuove immatricolazioni, dato in calo del 12,1% rispetto alle 35.038 del luglio 2024. La quota di mercato della società è passata così dal 28,1% del luglio 2024 al 26% del luglio di quest'anno. Allargando lo sguardo ai primi sette mesi del 2025, le nuove immatricolazioni di Stellantis sono state 281.454, in calo dell'11,7% rispetto alle 318.

