Stefano De Martino e l' amore con Caroline Tronelli | dopo le vacanze in Sardegna il tour teatrale insieme

Lo showman e la modella sembrano sempre piĂč legati. Tanto che, dopo le vacanze insieme in Sardegna, Caroline sta seguendo Stefano nelle tappe del suo spettacolo teatrale Meglio stasera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stefano De Martino e l'amore con Caroline Tronelli: dopo le vacanze in Sardegna il tour teatrale insieme

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino - L’estate 2025 si tinge di nuovo d’amore per Stefano?De?Martino, che sembra aver cambiato fidanzata pare che questa volta faccia proproi sul serio! La sua nuova fiamma? L’affascinante Caroline?Tronelli, la bionda modella di 22 anni che ha conquistato il cuore del celebre conduttore napoletano.

Stefano De Martino Innamorato: Ecco Chi E’ Caroline Tronelli! - Stefano De Martino vive una nuova storia con Caroline Tronelli. Scopri tutti i dettagli su questo amore che sembra ormai ufficiale, tra vacanze in barca e baci appassionati.

Stefano De Martino, flirt o amicizia? La misteriosa Caroline e il gossip dall’estate in Sardegna - Mentre brilla in TV, la vita sentimentale di Stefano De Martino torna al centro del gossip. Avvistato in Sardegna con una ragazza bionda, spuntano indiscrezioni su un legame 'speciale' che dura da tempo.

«Fake news». Con queste parole, l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha spento le voci che volevano Stefano De Martino vicino a Rocío Muñoz Morales dopo la fine della relazione con Raoul Bova.

