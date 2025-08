Starmer sotto pressione Il piano dei rimpatri non funziona | nel 2025 sono sbarcati più 25mila migranti nel Regno Unito

PiĂą di 25 mila migranti, secondo il Daily mail, sono arrivati nel Regno Unito quest’anno. A quanto pare, il piano di contenimento per i clandestini, applicato dal primo ministro laburista inglese Keir Starmer, non ha sortito l’effetto desiderato. Solo ieri sono sbarcate 898 persone su 13 imbarcazioni diverse: le immagini pubblicate dal tabloid britannico  mostrano le immagini dei clandestini con il giubbotto di salvataggio a bordo delle imbarcazioni, durante lo sbarco a Dover. Adesso Starmer è vessato dal problema migratorio, dopo il suo ultimo fallimentare accordo con la Francia intitolato “Uno dentro e uno fuori”, che il governo a liquidato con superficialitĂ definendolo un “espediente”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Starmer sotto pressione, Il piano dei rimpatri non funziona: nel 2025 sono sbarcati piĂą 25mila migranti nel Regno Unito

