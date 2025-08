Starbucks ha aperto oggi le porte all' outlet di Noventa di Piave

Apre oggi, venerdì 1 agosto, un nuovo store Starbucks presso il McArthurGlen Designer Outlet di Noventa di Piave. Si tratta del locale numero 49 in Italia, il quinto in Veneto. Nel nuovo punto vendita saranno impiegati 16 nuovi lavoratori dipendenti. L'inaugurazione, nel territorio metropolitano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

