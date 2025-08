Star Trek strange new worlds | il cast svela i segreti dell’episodio con i pupazzi

La serie Star Trek: Strange New Worlds si prepara a sorprendere gli spettatori con un episodio innovativo, che si distingue per la sua particolare modalità di ripresa e produzione. La conferma di un quarto stagione, già annunciata, alimenta l’attesa di contenuti sempre più originali e fuori dagli schemi tradizionali della saga. una novità nel format: l’episodio con pupazzi. un episodio unico nel suo genere. Gli showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers, in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, hanno anticipato che uno degli episodi della quarta stagione sarà interamente dedicato a una narrazione in stile marionette. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star Trek strange new worlds: il cast svela i segreti dell’episodio con i pupazzi

Al #SDCC, i co-ideatori di #StarTrek #StrangeNewWorlds hanno lanciato l'idea di uno spin-off incentrato sul primo anno del Capitano Kirk. Annunciato inoltre un episodio speciale per la quarta stagione.

