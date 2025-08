Stagione di incendi il bilancio | 3.757 i roghi registrati distrutti 31 mila ettari

Sono 3.757 gli incendi registrati in Sicilia da maggio a luglio 2025 e hanno interessato 4.977 ettari di superficie boscata e 26.423 ettari di superficie non boscata. Sono alcuni dei dati che emergono dal sistema informativo "Astuto" del corpo Forestale della Regione Siciliana, dall'inizio della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

