Stadio nuovo il campo verrà spostato di 11 metri Tempi e costi di realizzazione

Alla fine la decisione è stata presa: il terreno di gioco del Comunale verrà avvicinato alla tribuna coperta, l'unico settore dello stadio che non sarà demolito ma soltanto riqualificato. Lo spostamento del campo è programmato per l'estate del 2026, sperando che la stagione sia buona in modo da.

Playoff ad alta tensione. Duecento divise in campo e stadio ’Neri’ blindato per il match contro Pesaro - Questa volta parlare di " stadio blindato " non sarà soltanto un semplice modo di dire. Perchè per il derby di ritorno tra Rimini e Vis Pesaro, valido per i playoff di serie C, ci si attende un clima caldo, anzi rovente, vista la storica rivalità tra le due tifoserie e il valore della posta in palio dopo un match di andata al cardiopalma.

Perché lo stadio Pietrangeli a Roma è il campo da tennis più bello del mondo? - Bnl Internazionali di Tennis a Roma sta per terminare, manca sempre meno al match finale che si contenderà domenica 18 maggio 2025.

Lagalla a tutto campo: "Non sono ostaggio dei partiti, aumento Tari dimezzato e sullo stadio..." - Sull'aumento della Tari, la tassa dell'immondizia, tiene a precisare che "il Comune si è dovuto adeguare a disposizioni nazionali" e comunque "è riuscito a dimezzare gli aumenti" previsti dall'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

