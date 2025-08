Squalo attacca vip incinta in vacanza e la porta in ospedale

Aggressione da squalo a Porto Rico: un episodio che ha sconvolto una giornalista italiana. Un evento improvviso e inquietante si è verificato nelle acque di Isla Verde, una delle spiagge piĂą frequentate del nord di Porto Rico. Una nota professionista dell'informazione, riconosciuta nel panorama mediatico italiano, è stata vittima di un attacco da parte di uno squalo durante un'immersione. L'incidente ha causato ferite gravi che hanno richiesto il suo immediato ricovero in struttura sanitaria. Dettagli sull'incidente e lo stato di salute. La donna, di 39 anni, nota per le sue collaborazioni con Sportitalia e Mediaset, si trovava in acqua quando è stata aggredita dall'animale marino.

In questa notizia si parla di: squalo - attacca - incinta - vacanza

