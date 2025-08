Spuntano nuovi tradimenti di Bova a Rocio e lei ora vuole l’affido esclusivo delle figlie

Fabrizio Corona  ha reso pubblici dei messaggi audio che l’attore si sarebbe scambiato con la presunta amante Martina Ceretti, e questo ha portato la compagna Rocio Munoz Morales  a scoprire il tradimento di Raoul in tempo reale. Allo stesso tempo, Bova è stato ricattato  per evitare la pubblicizzazione di questi messaggi e sono dunque in corso le dovute indagini per capire chi vi sia dietro questa azione meschina (con la stessa Ceretti e l’amico Federico Monzino  tra le persone coinvolte). In tutto questo, ricordiamo che Raoul e Rocio hanno due figlie, Alma e Luna, e secondo le ultime indiscrezioni l’attrice sarebbe pronta a fare riscorso in Tribunale  per richiederne l’affidamento esclusivo, mentre Bova sarebbe seguito legalmente da Annamaria Bernardini De Pace, la sua ex suocera Rocio Munoz Morales pronta alla battaglia per l’affido esclusivo delle figlie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

