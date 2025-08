Spose un Secolo di Eleganza | Un Trionfo di Stile e di Storia a Mirto

In primo piano le collezioni storiche ‚Äúin white‚ÄĚ ¬†esposte al Museo di Palazzo Cupane a Mirto. Storia e artigianato in scena in una magica atmosfera fra luci, musiche, modelle e tanti testimonial locali, tutti insieme in una notte di moda e di eleganza.. Ieri sera (gioved√¨ 31 luglio), la Piazza del Duomo di Mirto si √® trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per¬† ‚ÄúSpose, un Secolo di Eleganza‚ÄĚ, un evento che ha incantato un pubblico numeroso e partecipe. La manifestazione non √® stata solo una sfilata, ma un vero, racconto di tradizioni, emozioni e cultura, promosso dal¬† Comune di Mirto ¬†e¬† sostenuto dall‚ÄôAssessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

