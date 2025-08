Spose un Secolo di Eleganza trionfo di stile e di storia a Mirto

Ieri sera (giovedì 31 luglio), la Piazza del Duomo di Mirto si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per "Spose, un Secolo di Eleganza", un evento che ha incantato un pubblico numeroso e partecipe.La manifestazione non è stata solo una sfilata, ma un vero, racconto di tradizioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

