La Regione Emilia-Romagna e le segreterie di Cgil, Cisl e Uil uniscono le forze contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro. Per tutelare in particolare le donne è stato siglato un protocollo d’intesa che avvia un progetto per l’attivazione di sportelli gratuiti di ascolto e supporto psicologico nei consultori familiari regionali, in collaborazione con le strutture di psicologia delle Ausl. "Le molestie, le discriminazioni e le violenze nei luoghi di lavoro - ha dichiarato l’assessora alle Pari opportunitĂ Gessica Allegni (foto) - riguardano soprattutto le donne e nel 98% dei casi sono effettuate da uomini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sportelli contro le molestie sul lavoro

?@OriettaRuccolo (Segreteria Cisl ER) : "Questo Protocollo, promosso dalle organizzazioni sindacali, è un importante strumento di tutela alle vittime di molestie e violenza sul lavoro, che potranno ricevere un supporto psicologico pubblico gratuito. Vai su X

