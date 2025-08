Sportelli addio ma per le città deserte si muova la politica

Gli ultimi dati di Banca d'Italia e Istat sugli sportelli bancari sono chiari: la desertificazione bancaria avanza senza sosta. Nei primi sei mesi del 2025 le banche italiane hanno chiuso 261 sportelli, un calo dell'1,3% rispetto alla fine del 2024. Il secondo trimestre ha segnato un'accelerazione rispetto al primo, quando le chiusure erano state 95. Chi vive nelle grandi città se ne accorge facilmente. Ogni 2-3 mesi quella filiale chiude, quell'altra non c'è più e nemmeno si ricorda da quanto tempo. Ancora peggio va per chi vive nei comuni più piccoli. L'ultimo Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, sindacato di categoria, ha certificato che nei soli primi sei mesi del 2025 altri 34 comuni sono rimasti senza nemmeno una filiale.

