Sport in tv oggi venerdì 1 agosto | ATP Toronto Mondiali di nuoto e prove libere F1

Sport in tv oggi, venerdì 1 agosto: dal tennis con l’ATP Toronto alle prove liberde della F1 nel GP di Ungheria fino ai Mondiali di nuoto Inizia il mese di agosto ma gli eventi sportivi non accennano a fermarsi, anzi. In corso di svolgimento i Mondiali di nuoto, con l’Italia che spera in medaglie con Sara Curtis, impegnata nei 100 stile libero donne ma anche con Ceccon che deve qualificarsi per la finale dei 100 farfalla uomini. Dalla vasca alle piste, la Formula 1 è di scena in Ungheria: back-to-back per il circus che dopo il Belgio settimana scorsa sarĂ protagonista all’Hungaroring. La McLaren, manco a dirlo, è favorita ma la Ferrari proverĂ a metterle i bastoni tra le ruote. 🔗 Leggi su Sportface.it

