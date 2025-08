Accelerare la decarbonizzazione dell'Italia e favorire la transizione energetica attraverso la produzione da fonti rinnovabili. Sono questi gli obiettivi di Fs Energy, la nuova società del gruppo Fs che mira a rendere l'approvvigionamento energetico sempre più sostenibile ed economico. La NewCo, guidata dal presidente Massimiliano Garri e dall'amministratore delegato Antonino Giunta, si occuperà dell'ottimizzazione e sviluppo di impianti fotovoltaici per aumentare la produzione e ottimizzare l'autoconsumo, e guiderà lo sviluppo delle attività energetiche per tutte le società del gruppo Fs. «La nascita di Fs Energy rappresenta un passo strategico e concreto per contribuire alla decarbonizzazione del Paese e favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile», ha affermato l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spinta sulle rinnovabili. Nasce Fs Energy