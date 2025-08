Spider-Man | nuove riprese e fake news sul costume

aggiornamenti su Spider-Man: Brand New Day: inizio delle riprese e novità sul costume. Le produzioni legate a Spider-Man: Brand New Day sembrano aver avviato ufficialmente le fasi preparatorie, anche se le riprese vere e proprie sono ancora in attesa di partire. La fase di lavorazione, che coinvolge la registrazione delle scene, dovrebbe iniziare più avanti durante questa giornata, concentrandosi principalmente su sequenze notturne. Questa scelta rende più complesso per i fan catturare immagini del cast sul set. In ogni caso, si prospetta un’anticipata presentazione del nuovo costume dell’Arrampicamuri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spider-Man: nuove riprese e fake news sul costume

