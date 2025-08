Spider-Man | Brand New Day un' epica scena d' azione blocca 60 vie di Glasgow

La città scozzese trasformata nella New York City di Peter Parker e si profilano scene d'azione da capogiro nel nuovo Spider-Man visto il dispiegamento di forze sul set. Riprese in corso per Spider-Man: Brand New Day. La città di Glasgow, in cui è stata ricostruita la New York City di Peter Parker, è paralizzata dall'imponente set. Più di sessanta vie principali sono state chiuse, come rivela il Glasgow Times per girare quelle che si profilano come epiche scena d'azione. "60 strade chiuse? Questa dev'essere la scena d'azione più grande di SEMPRE", ha osservato lo scooper Daniel Richtman. La scelta di utilizzare Glasgow al posto di New York sembra dettata, principalmente, da motivi di budget oltre che dalla vicinanza ai Pinewood Studios londinesi, dove vengono girati molti progetti Marvel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, un'epica scena d'azione blocca 60 vie di Glasgow

