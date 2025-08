Spider-Man | Brand New Day un video anticipa il nuovo costume di Tom Holland

Sony Pictures ha condiviso un post per celebrare lo Spider-Man Day regalando ai fan qualche spoiler riguardante il look del supereroe. Sony Pictures ha condiviso un video online che sembra anticipare qualche dettaglio del nuovo costume indossato da Tom Holland nel film Spider-Man: Brand New Day. Le riprese della nuova avventura di Peter Parker sono attualmente iniziate e, negli ultimi giorni, sono apparsi i primi scatti e video dal set. Il video del costume di Spider-Man Il teaser condiviso online anticipa: "Qualcosa di totalmente nuovo sta per arrivare. #SpiderManDay". Sony Pictures ha quindi regalato la brevissima anticipazione proprio oggi, in occasione dell'anniversario della prima apparizione del supereroe, avvenuta nel 1962, tra le pagine del numero 15 di Amazing Fantasy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, un video anticipa il nuovo costume di Tom Holland

In questa notizia si parla di: spider - costume - brand - anticipa

Spider-man: il ritorno di un costume iconico dopo 22 anni - Il panorama cinematografico Marvel si prepara a un nuovo capitolo dedicato all’universo di Spider-Man, con l’attesa uscita di Spider-Man: Brand New Day.

Costume da bagno Spider-man per bambino: i migliori su Amazon - Ecco alcuni modelli di costume da bagno di Spider-man per bambino su Amazon, sia in formato pantaloncino che slip.

Venom ruba il costume rosso e blu di spider-man - Nel panorama dei fumetti Marvel, il costume di Spider-Man rappresenta uno degli abiti più iconici e riconoscibili dell’universo dei supereroi.

VIDEO – “Spider-Man: Brand New Day” anticipa il nuovo costume di Tom Holland: “Sta arrivando qualcosa di completamente nuovo” - Vai su X

Spider-Man: Brand New Day, un video anticipa il nuovo costume di Tom Holland; VIDEO – “Spider-Man: Brand New Day” anticipa il nuovo costume di Tom Holland: “Sta arrivando qualcosa di completamente nuovo”; Spider-Man: Brand New Day, il primo teaser del film anticipa una grande novità per l'eroe Marvel.

Spider-Man: Brand New Day, un video anticipa il nuovo costume di Tom Holland - Man Day regalando ai fan qualche spoiler riguardante il look del supereroe. Segnala msn.com

Spider-Man cambia look in Brand New Day: il nuovo costume è spettacolare - Man Day, Sony Pictures ha diffuso un teaser che accende la curiosità dei fan: un’anteprima sfuggente del ... Si legge su filmpost.it