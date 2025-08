Spider-Man | Brand New Day un breve teaser annuncia l’inizio delle riprese e un nuovo costume

Un nuovo teaser di Spider-Man: Brand New Day offre un primo sguardo al prossimo costume di Tom Holland nell鈥檜niverso cinematografico Marvel. 脠 dal finale di Spider-Man: No Way Home, il pubblico dell鈥橫CU aspetta dal 2021 di vedere come continuer脿 la storia di Peter, ora che 猫 completamente solo, senza le risorse degli Avengers. Ora, mentre Spider-Man: Brand New Day sta finalmente iniziando le riprese principali, la pagina YouTube ufficiale della Sony Pictures ha condiviso un primo teaser a sorpresa del prossimo costume da supereroe di Holland per celebrare lo Spider-Man Day. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Liza Colón-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day - Liza Colón-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day Liza Colón-Zayas, interprete di uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie The Bear su Disney+, ha concluso un accordo per unirsi a Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sony Pictures e Marvel Studios.

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Nuove anticipazioni sulla nuova avventura standalone di Spider-Man sarebbero state rivelate poche ore fa nel corso della Disney Blockbuster Consumer Products, che ha avuto luogo ieri sera a Las Vegas.

