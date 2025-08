Spider-Man | Brand New Day | Un breve sguardo al nuovo costume

Nel giorno in cui si festeggia lo Spider-Man Day, la Sony ha fatto un regalo ai fan in attesa di notizie da Spider-Man: Brand New Day. Nel primo pomeriggio odierno, infatti, i canali social ufficiali ha diffuso un brevissimo video in cui 猫 possibile apprezzare alcuni dettagli del prossimo costume indossato da Tom Holland nel nuovo film MarvelSony. In particolare, il costume sembra avere, per la prima volta dai tempi del Peter Parker di Andrew Garfield, le ragnatele in rilievo di colore nero. A tal proposito, va ricordato che nei film MCU i costumi di Spidey sono sembrati perlopi霉 tute hi-tech (per gentile concessione delle Stark Industries), dettaglio questo che ha fatto pi霉 volte storcere il naso dei fan pi霉 accaniti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it 漏 Universalmovies.it - Spider-Man: Brand New Day | Un breve sguardo al nuovo costume

In questa notizia si parla di: spider - brand - costume - breve

Liza Col贸n-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day - Liza Col贸n-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day Liza Col贸n-Zayas, interprete di uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie The Bear su Disney+, ha concluso un accordo per unirsi a Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sony Pictures e Marvel Studios.

Mister Movie | Spider-Man: Brand New Day: Liza Col贸n-Zayas (The Bear) Entra nel Cast del Film MCU! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Nuove anticipazioni sulla nuova avventura standalone di Spider-Man sarebbero state rivelate poche ore fa nel corso della Disney Blockbuster Consumer Products, che ha avuto luogo ieri sera a Las Vegas.

Il cast di #SpiderMan: Brand New Day, al cinema dal 31 luglio 2026 ? 鈥 Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man) 鈥 Zendaya (Michelle "MJ" Jones-Watson) 鈥 Jacob Batalon (Ned Leeds) 鈥 Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher) 鈥 Sadie Sink 鈥 Liza Col贸n-Zaya Vai su Facebook

Spider-Man: Brand New Day, nuove immagini dal set rivelano un volto misterioso e scatenano le teorie dei fan Vai su X

Spider-Man: un breve teaser svela il costume che Tom Holland indosser脿 nel nuovo film; Spider-Man: Brand New Day, pubblicato il primo teaser trailer! Ecco il costume di Peter; Spider-Man: Brand New Day, il primo teaser trailer svela il nuovo costume.

Spider-Man: Brand New Day, un breve teaser annuncia l鈥檌nizio delle riprese e un nuovo costume - Man: Brand New Day annuncia l'inizio delle riprese e un nuovo costume. Segnala cinefilos.it

Spider-Man: Brand New Day, iniziano le riprese mentre emerge una foto (falsa) del nuovo costume - Man: Brand New Day stanno per iniziare e online iniziano già a circolare foto false dal set. cinefilos.it scrive