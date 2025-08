Spider-Man | Brand New Day iniziano le riprese mentre emerge una foto falsa del nuovo costume

I lavori su Spider-Man: Brand New Day sembrano essere ufficialmente iniziati. Tuttavia, le cineprese non hanno ancora iniziato a girare. Le riprese effettive dovrebbero iniziare infatti più tardi nel corso di questa giornata, per delle scene notturne, rendendo così un po’ più difficile per i fan scattare foto al cast del film. Ciononostante, l’aspettativa è che a breve potremo vedere per la prima volta il nuovo costume di Spider-Man. È interessante notare che l’account Instagram ufficiale del film ha cancellato tutti i suoi post precedenti, suggerendo che ci sarà una rivelazione ufficiale prima che avvengano eventuali fughe di notizie, anche non corrispondenti al vero. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

