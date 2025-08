Spazio per l’agricoltura sociale | Sinergia fra aziende e istituzioni

Arriva sul territorio uno spazio dedicato all’agricltura sociale. Un arealtĂ inaugurata alla presenza della Sindaca Arianna Cecchini, della vicepresidente Regione Toscana Stefania Saccardi e dell’assessora Alessandra Nardini. L’agricoltura sociale ha trovato casa nella proprietĂ di Arcenni Tuscany si è svelato. Ragazzi e ragazze, giovani ed adulti, hanno potuto visitare gli spazi a loro dedicati per svolgere attivitĂ agricole immersi nel territorio campestre. Un’idea scaturita dalla collaborazione tra il Comune di Capannoli e l’azienda agricola Arcenni, proprietaria dell’allevamento elicicolo proprio a Capannoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spazio per l’agricoltura sociale: "Sinergia fra aziende e istituzioni"

