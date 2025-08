Spari in strada uomo ferito a Montevarchi | la sindaca chiede rinforzi per la sicurezza

Colpi di pistola a Montevarchi. La sindaca Chiassai: “Due uomini su uno scooter hanno ferito un terzo uomo” Paura nella notte a Montevarchi, dove un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in un agguato avvenuto intorno alle 23, tra l’area dell’ex ospedale e le logge di piazza Vittorio Veneto. Due persone a bordo di uno scooter hanno sparato tre colpi di pistola, apparentemente con l’intento di intimidire e non di uccidere. La vittima, un uomo italo-marocchino giĂ noto alle forze dell’ordine, è stata colpita a una gamba ma è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Soccorso dal 118, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lortica.it

