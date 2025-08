Sparge mangime per i volatili in piazza preso e denunciato ' l' uomo dei piccioni'

La polizia locale è intervenuta nuovamente per contrastare il fenomeno dell'abbandono di mangime per volatili nel cuore della città, una pratica che da tempo crea degrado e problemi igienico-sanitari nel centro storico. Nella mattinata di venerdì 25 luglio, un uomo italiano di 51 anni in Galleria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Centro storico, la Polizia locale ferma nuovamente "l'uomo dei piccioni" mentre sparge le granaglie: scatta la denuncia - Seguito a distanza, l'uomo è stato visto entrare nella Galleria Matteotti dove, dopo aver prelevato del mangime da un sacchetto di plastica, lo ha sparso volontariamente a terra. Scrive cronacacomune.it

