New York, 2025 – Sono almeno quattro i morti in una sparatoria avvenuta in un bar di Anaconda, in Montana, nel nord degli Stati Uniti. Le autoritĂ cercando un uomo di 45 anni, Michael Paul Brown, armato di fucile, con una banda arancione in testa, è in fuga. E’ successo intorno alle 10.30, orario locale, le 18.30 in Italia. Secondo le autoritĂ Brown è stato visto per l'ultima volta alla guida di un pick-up Ford F-150 bianco del 2007 con targa Montana DTY493. Si dirigeva a ovest di Anaconda su Stumptown Road. L'ufficio dello sceriffo ha dichiarato sui social media che il sospettato indossava una maglietta, jeans blu e una bandana arancione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparatoria in un bar, 4 morti nel Montana. Caccia al killer armato

