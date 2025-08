Sparatoria a Montevarchi uomo ferito da colpi di arma da fuoco

Montevarchi (Arezzo), 1 agosto 2025 – Tre colpi di arma da fuoco, sparati da uno scooter verso un italiano di origine marocchina, ben noto alle forze dell’ordine. E’ successo ieri sera, 31 luglio, a Montevarchi: lo denuncia in una nota la sindaca Silvia Chiassai Martini, parlando di episodio “di una gravitĂ estrema”. L’uomo è stato colpito da due persone in sella ad un motorino, sembra con il fine di intimorire, e non uccidere, ed è rimasto ferito ad una gamba, riuscendo poi "a scappare" e ad essere soccorso dal 118. Sul posto intervenuti i carabinieri "che si stanno occupando delle indagini". Messe a disposizione dalla polizia locale le immagini della videosorveglianza, “in modo da favorire le indagini degli inquirenti", spiega ancora la sindaca, che aggiunge anche di aver scritto stamani al nuovo questore "per informarlo dell'accaduto e richiedere la programmazione di interventi speciali sul nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sparatoria a Montevarchi, uomo ferito da colpi di arma da fuoco

