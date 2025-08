Spacciava cocaina hashish marijuana ed mdma | 30enne finisce in carcere

Da un normale controllo alla circolazione stradale si è arrivati ad un importante arresto per spaccio e al sequestro di diverse sostanze. E' accaduto a Sassuolo nel pomeriggio di martedì scorso, durante l’attivitĂ dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sassolese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

