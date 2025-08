Sotto il manto dell' Assunta | ad Avellino la mostra iconografica dedicata all' Immacolata

L'Alzata del Pannetto, avvenuta il 26 luglio, ha decretato l'inizio della FestaPatronale di Avellino dedicata all'Immacolata, Assunta in Cielo.Per l'occasione, l'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione comunica che a partire da oggi, 1 agosto, sarà inaugurata presso la Chiesa dell'

Una mostra nella quale trovano spazio iconografie, documentazioni e file multimediali dedicati alla storia dell' Arciconfraternita dell'Immacolata e alla festa Patronale di Avellino

Avellino celebra la Beata Vergine del Carmelo nell'antica chiesa dell'Immacolata Concezione - Un momento di riflessione e raccoglimento per i fedeli che si inserisce nel contesto dell'Anno giubilare.